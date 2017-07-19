Campania: due bandi di concorso per opere d'arte nelle nuove stazioni Eav -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Per la stazione di Regina Margherita il tema individuato e' l'Acqua, intesa come elemento fondativo e generativo, simbolo di vita, continuita' e memoria, in relazione alla storia, alla conformazione e alle stratificazioni del territorio napoletano, nonche' alle dinamiche di scorrimento e rigenerazione proprie dei sistemi urbani e sociali. Per la stazione di Secondigliano il tema individuato e' il Fuoco, quale metafora di energia, trasformazione e forza generativa, in dialogo con la natura vulcanica del sottosuolo e con i processi di evoluzione e ridefinizione identitaria del territorio. Per la stazione di Miano, associata all'elemento Terra, il bando e' gia' stato espletato e sono in corso di realizzazione le opere per l'allestimento artistico; per la stazione Di Vittorio, invece, caratterizzata dal tema Aria, il bando e' in fase di predisposizione e la pubblicazione e' prevista nei prossimi mesi.

