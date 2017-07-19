Camera: Valditara, Schillaci e Urso oggi alla seduta del question time in Aula
Tra temi dazi Usa, crisi Stellantis Cassino e premi rc auto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - I ministri dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, della Salute, Orazio Schillaci e delle Imprese e del Made in Italy, Aldolfo Urso, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.
Valditara rispondera' a interrogazioni sul rafforzamento e sulla sostenibilita' finanziaria nel lungo termine, del ruolo degli Its academy.
Il ministro della Salute interverra' sul tema della riforma della medicina generale e del potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale.
Urso rispondera' a interrogazioni riguardanti le iniziative, anche in ambito europeo, per tutelare la filiera automobilistica nazionale a fronte della recente decisione dell'Amministrazione Usa di aumentare i dazi sulle esportazioni di auto e camion; la crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino; le condizioni di equilibrio tariffario nel mercato delle assicurazioni, con particolare riferimento all'introduzione di un premio medio nazionale; la politica industriale per la promozione delle competenze e degli investimenti in ricerca; le aziende specializzate nei semilavorati dell'acciaio in relazione agli effetti distorsivi della concorrenza globale; lo stato delle trattative di acquisizione di Acciaierie d'Italia, con particolare riferimento alle notizie di stampa relative all'interessamento del gruppo Arvedi; i risultati delle esportazioni italiane nel 2025.
Bof.
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