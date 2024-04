Camera: Urso, Nordio, Zangrillo, Lollobrigida e Valditara oggi al question time

Tra temi 'Transizione 4.0' e reati 'Terra dei fuochi' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - I ministri delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, della Giustizia, Carlo Nordio, della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida e dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Urso rispondera' ad un'interrogazione sulle iniziative in materia di compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti 'Transizione 4.0'.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, interverra' sulle iniziative, anche di carattere ispettivo, in relazione ai tempi di adozione di un decreto di confisca relativo a reati ambientali compiuti nella cosiddetta Terra dei fuochi.

Zangrillo trattera' il tema della semplificazione amministrativa, al fine di rendere piu' efficiente il rapporto tra pubblica amministrazione e utenti.

Lollobrigida rispondera' a interrogazioni sulle iniziative per una revisione delle limitazioni relative all'utilizzo del palangaro per la pesca sportiva; sulle iniziative in relazione al Piano nazionale di utilizzo sostenibile dei pesticidi; sulle iniziative per la tutela del comparto suinicolo italiano in relazione alla diffusione della peste suina africana; sulle iniziative per il contrasto alla contraffazione ai danni del comparto agricolo.

Il ministro dell'Istruzione affrontera' le questioni relative all'adozione di un provvedimento in materia di articolazione del calendario scolastico; all'annunciato provvedimento relativo all'articolazione del calendario scolastico e iniziative per favorire l'integrazione, con particolare riferimento al 'Piano estate'; alla campagna di informazione a favore degli studenti in tema di transizione energetica.

