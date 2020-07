Camera: Trano, audizioni ad Cdp e dg Tesoro su risparmi famiglie e ripartenza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - "Abbiamo deciso di svolgere un rapido ciclo di audizioni, partendo da quelle dell'ad di Cassa depositi e prestiti, Fabrizio Palermo, e del dg del Tesoro, Alessandro Rivera, per poi proseguire con altri esperti del settore". Lo annuncia in una nota il presidente della commissione Finanze alla Camera, Raffaele Trano. Alla base dell'iniziativa, spiega, figura l'ipotesi di valutare forme di incentivazione del risparmio delle famiglie, stimato in circa 4.445 miliardi, per "favorire la ripartenza".

