Camera: Salvini, Zangrillo, Calderoli e Roccella oggi a seduta del question time

Tra temi carburante aeroporti e costi per autotrasporto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - I ministri delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, degli Affari regionali, Roberto Calderoli e della Famiglia, Eugenia Roccella, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla.

seduta del question time.

Salvini rispondera' a interrogazioni sull'attuazione degli interventi infrastrutturali previsti per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e sull'impatto finanziario a carico dello Stato e degli Enti territoriali coinvolti nella relativa gestione; sull'approvvigionamento di carburante presso gli aeroporti nazionali e sulla continuita' del trasporto aereo; sull'aumento dei costi per il carburante per il trasporto aereo e l'autotrasporto e sui collegamenti, in particolare, con la Sardegna e la Sicilia; sull'avanzamento dei lavori delle opere infrastrutturali in Liguria, con particolare riferimento al quadruplicamento della linea Milano-Genova e della tratta Tortona-Voghera.

Il ministro per la Pubblica amministrazione rispondera' a interrogazioni sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche riguardo alle riforme in materia di semplificazione amministrativa negli Enti locali previste dal Pnrr.

Calderoli rispondera' a un'interrogazione sugli schemi di intesa preliminare perl'autonomia differenziata con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

La ministra della Famiglia interverra' sul tema del contrasto ai fenomeni di disagio e violenza giovanile.

Bof.

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