Camera: Salvini, Calderone e Calderoli oggi alla seduta del question time
Tra temi 'Piano casa' e divario retributivo di genere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - I ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, del Lavoro, Marina Elvira Calderone, e degli Affari regionali, Roberto Calderoli, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.
Salvini rispondera' a interrogazioni sull'introduzione del pedaggio sul raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari ('Corda Molle'); sulla partecipazione delle pmi alle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime; sulle risorse per l'emergenza abitativa e sul 'Piano casa'; su sfratti e incentivi per canoni calmierati; sul completamento delle opere finanziate con risorse del Pnrr; sulla metropolitana di Genova.
La ministra del Lavoro interverra' su questioni riguardanti la riduzione del divario retributivo di genere; sulle verifiche dell'Inl su condizioni contrattuali, retributive e di sicurezza dei lavoratori delle Olimpiadi Milano-Cortina; sullo sfruttamento dei rider.
Calderoli rispondera' a un'interrogazione sulla classificazione dei comuni montani.
Bof.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 25-02-26 09:36:02 (0217)GOV,PA,IMM 5 NNNN