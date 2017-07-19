Camera: Crosetto, Urso e Musumeci oggi alla seduta del question time

Tra temi supporto militare a Ucraina e ondata maltempo a Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 gen - I ministri della Difesa, Guido Crosetto, delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e della Protezione civile e Politiche del Mare, Nello Musumeci, parteciperanno oggi alle 15 nell'Aula della Camera alla seduta del question time.

Crosetto rispondera' a interrogazioni sul supporto militare all'Ucraina e sull'adeguamento del modello di difesa all'attuale contesto internazionale, anche attraverso lo strumento della riserva militare.

Il ministro delle Imprese interverra' sulle iniziative relative alla responsabilita' delle aziende per le violazioni commesse dai loro fornitori, nei casi di sfruttamento dei lavoratori e a tutela del marchio 'made in Italy' nella moda ; al contrasto delle crisi di impresa, anche attraverso il rafforzamento della relativa struttura ministeriale.

Musumeci rispondera' a una serie di interrogazioni riguardanti il sostegno delle Amministrazioni locali e delle famiglie colpite dall'evento franoso a Niscemi; l'ondata di maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna, al fine di consolidare le zone a rischio idrogeologico e tutelare la prossima stagione turistica; il ripristino e la ricostruzione degli stessi territori, anche attraverso l'utilizzo delle risorse previste per il Ponte sullo Stretto di Messina.



