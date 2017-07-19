Came: fatturato 2025 atteso a quota 350 mln di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 18 dic - Il 2025 si avvia alla conclusione come un anno di consolidamento per Came multinazionale di Dosson di Casier attiva nel settore delle soluzioni e prodotti tecnologici di alta qualita' per automazioni, smart home, controllo e sicurezza degli accessi e molto altro. Il Gruppo registra un andamento in crescita rispetto al dato 2024 (341 mln di euro), con un fatturato atteso superiore ai 350 milioni di euro, trainato da un'espansione internazionale e da un mercato italiano particolarmente dinamico, dal valore di oltre 60 milioni di euro. L'export, pilastro della strategia aziendale, e' supportato da una rete globale composta da piu' di 25 filiali e oltre 2.500 dipendenti nel mondo. Anche gli investimenti in innovazione si confermano centrali: piu' del 4% del fatturato e' stato destinato a ricerca e sviluppo.

A livello internazionale importanti investimenti hanno rafforzato la piattaforma globale dell'azienda: in Germania e' in fase di completamento la nuova sede con magazzino di Kempen - Dusseldorf , operativa tra aprile e giugno 2026; in Francia l'inserimento dei nuovi magazzini automatici verticali integrati ai processi gestionali, ha reso piu' efficienti i flussi logistici della sede di Cormeilles-Parigi.

"Guardiamo al 2026 con determinazione e fiducia - dichiara Andrea Menuzzo, ceo di Came - pronti ad accelerare sul fronte dell'innovazione, della sostenibilita' e della qualita' dei servizi".

