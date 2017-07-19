Cambogia: chiude valichi di frontiera con Thailandia per il perdurare degli scontri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 dic - La Cambogia ha sospeso oggi tutti i valichi di frontiera con la Thailandia, dopo che Bangkok ha negato che fosse stato raggiunto un cessate il fuoco.

Il ministero della Difesa thailandese ha annunciato che quattro dei suoi soldati sono stati uccisi oggi dalle forze cambogiane, portando a 14 il numero di soldati thailandesi uccisi dalla ripresa dei combattimenti lunedi' al confine tra i due vicini del Sud-est asiatico. Dopo le violenze iniziali di luglio, gli scontri di questa settimana tra i due paesi membri dell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) hanno causato almeno 25 morti e costretto centinaia di migliaia di persone a fuggire attraverso il confine di circa 800 chilometri (500 miglia).

I due paesi si accusano a vicenda di aver innescato questa crisi. 'Il Governo Reale della Cambogia - ha dichiarato in una nota il ministero degli Interni cambogiano - ha deciso di sospendere tutti i movimenti di ingresso e uscita da tutti i valichi di frontiera tra Cambogia e Thailandia, con effetto immediato e fino a nuovo avviso'.

La Thailandia ha anche annunciato che avrebbe continuato le sue operazioni militari contro la Cambogia. Il Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha dichiarato ai giornalisti che il presidente degli Stati Uniti 'non ha indicato se dovremmo stabilire un cessate il fuoco' durante una chiamata di venerdi' volta a porre fine agli ultimi combattimenti rimasti, aggiungendo che 'non ne hanno discusso'.

