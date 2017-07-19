Calcio: Uefa e promotori Superlega trattano per nuova Champions League

Ma per ora "nessun accordo" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 ott - La societa' promotrice della Superlega calcistica - A22 Sports Management - ha confermato 'negoziazioni in corso' con la Uefa per una nuova formula della Champions League, precisando pero' che al momento 'non e' stato raggiunto alcun accordo'.

La precisazione segue le dichiarazioni del presidente del Barcellona, Joan Laporta, che aveva auspicato 'un accordo con la Uefa per la pacificazione del calcio europeo', riaprendo il dibattito sul tema della nuova competizione tra club nota come Superlega, che fin dal principio ha diviso il mondo del pallone. Un portavoce di A22 ha spiegato a Afp che 'da diversi mesi si tengono riunioni regolari' tra le parti, ma senza che si sia giunti a un compromesso.

Forte di alcune vittorie legali - tra cui una spagnola del 2024 che aveva stabilito come Fifa e Uefa avessero 'abusato della loro posizione dominante" - A22 ritiene di essere 'autorizzata a creare una competizione che la Uefa non puo' impedire'. Tuttavia, precisa la societa', 'prima di arrivare a tanto, A22 e i club promotori della Superlega hanno proposto alla Uefa un accordo che prevede una piattaforma di diffusione gratuita e un leggero cambiamento del formato attuale della competizione'.

Nella versione rielaborata, lontana dal progetto semi-chiuso che anni fa aveva scosso fin nelle fondamenta il calcio europeo, le 36 squadre oggi qualificate alla Champions sarebbero suddivise in due gruppi da 18 club ciascuno, con le migliori che si sfiderebbero poi nei sedicesimi di finale.

L'obiettivo, secondo A22, e' di 'moltiplicare i ricavi del calcio, che oggi non sono affatto all'altezza di quanto dovrebbero essere', prendendo a riferimento i piu' alti proventi derivanti dai diritti tv dello sport statunitense.

