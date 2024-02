Calcio: Aifi, private capital sempre piu' presente nei club europei

In Italia due squadre gestite da fondi, una da club deal (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 feb - Il 27% dei club che performano nei cinque principali campionati europei ha come azionista di maggioranza un operatore di private capital. In Italia nello specifico, ad oggi due squadre, Genoa e Milan, sono gestite da fondi di private equity, mentre l'Atalanta e' di proprieta' di un club deal. Negli ultimi dieci anni piu' della meta' delle squadre attualmente in Serie A hanno cambiato proprieta': gli investitori individuali sono passati da 18 (90%) a 15 (75%) e le proprieta' estere sono passate da 2 (10%) a 7 (35%). E' la fotografia scattata dal report 'Private Capital e Calcio: mix vincente' redatto da Aifi (associazione italiana Private Equity, Venture Capitale e Private Debt), con la collaborazione di Fineurop Soditic e Legance. Gli investitori finanziari 'hanno gradualmente aumentato la loro presenza nel capitale dei club, conferendo al calcio un maggior spessore istituzionale, e portando con se' la necessita' di una maggiore trasparenza e un focus piu' accentuato sulla bottom line' osserva Eugenio Morpurgo, amministratore delegato di Fineurop Soditic. La natura di questi investitori finanziari e' variegata: club di investitori, fondi sovrani, fondi di private equity, holdings. Nel dettaglio, si e' verificata una diversificazione nella provenienza geografica degli investitori, concentrati in quattro macroaree: Europa, Nordamerica, Penisola Arabica e Cina. Secondo le rilevazioni dell'Aifi, inoltre, la vocazione alla quotazione in Borsa dei club appare essersi attenuata: l'Ipo non pare lo strumento piu' adatto per promuovere lo sviluppo dei club. 'Con una presenza maggiore degli investitori istituzionali di private capital - commenta Morpurgo - la questione della creazione di valore, al di la' della necessita' di develerage, diventa sempre piu' stringente'.

Bla-com

(RADIOCOR) 28-02-24 19:30:02 (0725) 5 NNNN