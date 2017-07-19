Calcio: Abodi, potenziare obblighi trasparenza su assetti proprietari effettivi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - "Sono allo studio ulteriori modalita' per consolidare e rendere piu' rapido ed efficace il flusso informativo tra le autorita' di pubblica sicurezza, i corpi specializzati e gli organismi di controllo dell'ordinamento sportivo, con l'obiettivo di potenziare gli obblighi di trasparenza, rafforzare gli obblighi informativi sull'assetto proprietario effettivo e introdurre forme piu' incisive di audit e monitoraggio". Cosi' il ministro dello Sport, Andrea Abodi, rispondendo nell'Aula del Senato ad una interrogazione sul rafforzamento dei controlli sulle societa' sportive professionistiche che cambiano proprieta'. Il Ministro ha affermato di ritenere "condivisibili le preoccupazioni per situazioni che in taluni contesti possono mettere in dubbio la solidita' economico-finanziaria, ma soprattutto i requisiti di onorabilita' dei soggetti che fanno parte del sistema calcistico" e che vi e' "consapevolezza circa il fatto che le dinamiche richiamate nell'interrogazione (cessioni a prezzi simbolici, opacita' nelle compagini societarie, rischio di infiltrazioni criminali, riciclaggio e usura) impongano un costante innalzamento del livello di attenzione da parte delle amministrazioni competenti, in stretto coordinamento con le autorita' sportive, nel rispetto dei relativi e differenti ruoli".

