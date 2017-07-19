Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Calcio: Abodi, potenziare obblighi trasparenza su assetti proprietari effettivi -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Abodi ha sottolineato che "e' necessario inoltre una piu' stringente regolazione del tema nelle norme organizzative interne federali (Noif), valutando l'introduzione di requisiti reputazionali piu' stringenti per i proprietari di societa' calcistiche, sul modello inglese, con l'obiettivo di garantire trasparenza e integrita' e includere valutazioni sui requisiti reputazionali quali l'onorabilita', la professionalita' e la solvibilita' finanziaria, superando i vecchi criteri di semplice solidita' economica, per valutare l'affidabilita' complessiva, prevenendo casi di speculazione e cattiva gestione". Infine il Ministro, ricordando che a Palazzo Madama e' stato presentato un disegno di legge con disposizioni in materia di trasparenza nella proprieta' delle societa' sportive professionistiche del settore calcistico, ha detto che il suo esame "potra' costituire un momento qualificato di confronto e di riflessione sui temi in discussione, aperto al contributo responsabile di tutte le forze politiche e anche del Governo. Si tratta di un'occasione concreta per rafforzare i presidi di legalita', trasparenza e correttezza gestionale nel settore delle societa' calcistiche professionistiche e, come gia' detto, piu' in generale nel mondo dello sport".

            nep

            (RADIOCOR) 15-01-26 12:23:34 (0367) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.