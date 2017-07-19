Calcio: Abodi, potenziare obblighi trasparenza su assetti proprietari effettivi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 gen - Abodi ha sottolineato che "e' necessario inoltre una piu' stringente regolazione del tema nelle norme organizzative interne federali (Noif), valutando l'introduzione di requisiti reputazionali piu' stringenti per i proprietari di societa' calcistiche, sul modello inglese, con l'obiettivo di garantire trasparenza e integrita' e includere valutazioni sui requisiti reputazionali quali l'onorabilita', la professionalita' e la solvibilita' finanziaria, superando i vecchi criteri di semplice solidita' economica, per valutare l'affidabilita' complessiva, prevenendo casi di speculazione e cattiva gestione". Infine il Ministro, ricordando che a Palazzo Madama e' stato presentato un disegno di legge con disposizioni in materia di trasparenza nella proprieta' delle societa' sportive professionistiche del settore calcistico, ha detto che il suo esame "potra' costituire un momento qualificato di confronto e di riflessione sui temi in discussione, aperto al contributo responsabile di tutte le forze politiche e anche del Governo. Si tratta di un'occasione concreta per rafforzare i presidi di legalita', trasparenza e correttezza gestionale nel settore delle societa' calcistiche professionistiche e, come gia' detto, piu' in generale nel mondo dello sport".

