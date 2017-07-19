Calabria: pubblicato avviso da 2,2 mln per videosorveglianza nei Comuni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Per l'assessore regionale alla Legalita' e sicurezza della Sicilia Antonio Montuoro, 'l'iniziativa punta a migliorare il tessuto urbano e aumentare i livelli di sicurezza nei territori piu' vulnerabili. Vogliamo sostenere interventi immediatamente realizzabili per la prevenzione della microcriminalita' e il rafforzamento del presidio del territorio e contribuendo, al tempo stesso, a contrastare fenomeni di degrado urbano e spopolamento'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 12-04-26 16:32:53 (0430)PA 5 NNNN