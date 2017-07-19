Calabria: presentate oltre 900 domande per il bando ovicolo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - 'Con la pubblicazione della graduatoria in autovalutazione dell'Intervento SRD01 - spiega l'assessore regionale Gianluca Gallo - la Regione Calabria compie un passo concreto nell'attuazione delle politiche agricole del nuovo ciclo della PAC 2023-2027. Parliamo di un intervento strategico che mette a disposizione 50 milioni di euro per sostenere il rilancio e la competitivita' del comparto olivicolo, una delle colonne portanti dell'agricoltura calabrese e dell'identita' produttiva del nostro territorio. L'ampia partecipazione registrata, con 940 domande presentate, - conclude Gallo - dimostra la volonta' delle imprese agricole di investire, innovare e crescere. La Regione e' al fianco di queste aziende, accompagnandole in un percorso di ammodernamento strutturale e di rafforzamento competitivo, nel rispetto delle regole e della trasparenza amministrativa'.

