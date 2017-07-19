Calabria: firma convenzioni tra Regione e 64 Comuni per 'Abita borghi montani'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - Sottoscritte le convenzioni per l'attuazione del bando 'Abita Borghi Montani Calabria' tra la Regione Calabria e i sindaci dei Comuni calabresi. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e favorire la rivitalizzazione economica e sociale dei piccoli Comuni. In totale sono 89 i Comuni ammessi; 64 quelli che hanno sottoscritto le convenzioni finalizzate all'erogazione di contributi economici a favore di soggetti che trasferiscono la residenza e la dimora abituale nel territorio comunale o che avviano e mantengono un'attivita' imprenditoriale nel borgo per il periodo minimo stabilito dal bando. La dotazione complessiva e' di 5 milioni di euro, di cui almeno 4 milioni destinati alle nuove attivita' imprenditoriali e un massimo di 1 milione ai pensionati e ai lavoratori agili. Ogni Comune puo' ottenere fino a 100.000 euro.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 21-02-26 17:01:07 (0415)PA 5 NNNN