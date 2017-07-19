Calabria: attivata task force per supportare le candidature dei Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - 'La Regione Calabria rafforza il proprio impegno a sostegno dei Comuni e dei territori per favorire un accesso piu' efficace alle opportunita' offerte dalla programmazione europea e dalla cooperazione internazionale. Come assessorato regionale abbiamo attivato una task force tecnica dedicata, con l'obiettivo di garantire un supporto qualificato, strutturato e continuativo agli enti locali'. E' quanto comunica l'assessore alla Cooperazione internazionale della Regione Calabria, Antonio Montuoro, il quale specifica che 'la struttura accompagnera' il partenariato istituzionale, economico e sociale e gli enti territoriali nelle diverse fasi di sviluppo delle proposte progettuali, dalla definizione dell'idea alla candidatura, assicurando assistenza tecnica, procedurale e linguistica e contribuendo a superare le criticita' che spesso limitano l'accesso ai finanziamenti europei'.

