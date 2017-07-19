Calabria: attivata task force per supportare le candidature dei Comuni -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Nelle prossime settimane l'azione della task force sara' progressivamente estesa alle opportunita' del Programma Urbact IV, rivolto in particolare alle citta' calabresi, nonche' ai principali programmi di cooperazione transnazionale quali Interreg Adrion e Interreg Euro-Med, che contribuiscono all'attuazione della Strategia macroregionale Eusair, nel quadro di riferimento delle strategie macroregionali dell'area Adriatico-Ionica e del Mediterraneo. Particolare attenzione sara' inoltre dedicata al Programma Interreg Next Med, che consentira' di consolidare le relazioni istituzionali e progettuali con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo.
