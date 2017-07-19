Calabria: approvate modifiche avviso pubblico 'Vivi e Scopri la Calabria'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - 'La Regione Calabria continua a investire sulla qualita' dell'offerta educativa e sulla valorizzazione delle autonomie scolastiche'. Lo dichiara l'assessore all'Istruzione, Eulalia Micheli, annunciando l'adozione del decreto di modifica dell'Avviso pubblico 'Vivi e Scopri la Calabria', finanziato nell'ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021/2027. 'Le modifiche introdotte - spiega l'assessore - nascono dall'esperienza maturata con la prima edizione dell'iniziativa e mirano a migliorare le modalita' di partecipazione, innalzare la qualita' delle proposte progettuali e valorizzare pienamente il ruolo delle istituzioni scolastiche'. In particolare, le variazioni introdotte riguardano i seguenti profili principali: valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, revisione dei criteri di selezione, differimento dei termini di presentazione delle domande, sostituzione di una nuova area tematica di intervento e adeguamento della dotazione finanziaria.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 01-02-26 18:15:32 (0431)PA 5 NNNN