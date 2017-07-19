Calabria: approvate modifiche avviso pubblico 'Vivi e Scopri la Calabria' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 feb - In coerenza con la rimodulazione del Piano di Azione 'Competenze Istruzione e Formazione', approvata con DGR n. 581 del 20/11/2025, la dotazione finanziaria prevista per le finestre temporali 2026 e 2027 e' incrementata da 3.000.000 a 4.000.000 di euro per ciascuna annualita'. Nel complesso, le modifiche apportate mirano a migliorare l'efficacia dell'intervento, innalzare la qualita' delle proposte progettuali e rafforzare il ruolo delle istituzioni scolastiche quali soggetti protagonisti della progettazione educativa e formativa sul territorio.

'Con queste modifiche - conclude l'assessore Micheli - intendiamo promuovere progetti piu' originali, radicati nei territori e capaci di valorizzare le specificita' delle comunita' scolastiche calabresi, rafforzando il ruolo della scuola come presidio educativo, culturale e sociale'.

