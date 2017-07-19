Brasile: a gennaio inflazione accelera a 4,44% annuo, dopo tre mesi in frenata

Target Banca centrale brasiliana e' 3% nel 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 feb - L'inflazione in Brasile ha registrato un'accelerazione al 4,44% su base annua a gennaio, dopo tre mesi consecutivi di rallentamento, secondo l'istituto di statistica Ibge. L'obiettivo fissato dalla Banca centrale brasiliana e' raggiungere un'inflazione del 3% nel 2026, con un margine di tolleranza di 1,5 punti e quest'ultimo dato si colloca nella fascia alta dell'intervallo previsto dalle autorita'. Su base mensile, l'inflazione si e' attestata allo 0,33% a gennaio, come a dicembre, a causa di un netto aumento del prezzo dei carburanti (+2,14%). Per quanto riguarda il 2025, la prima economia dell'America Latina aveva registrato un aumento dei prezzi al consumo del 4,25% su 12 mesi. L'andamento dell'inflazione brasiliana e' monitorato soprattutto dalla banca centrale del Paese, che a gennaio ha mantenuto per la quinta volta consecutiva il tasso di riferimento invariato al 15% (uno dei piu' alti al mondo). Il suo comitato di politica monetaria (Copom) ha tuttavia annunciato che sta valutando un possibile 'allentamento' durante la sua prossima riunione, in calendario a marzo. In generale, gli esperti e le istituzioni finanziarie consultati per l'ultimo bollettino settimanale Focus della banca centrale prevedono un'inflazione del 3,97% nel 2026.

