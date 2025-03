Bosch: sindacati, siglato accordo proroga del contratto di solidarieta' per Bari

Dal primo giugno 2025 al 31 maggio 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 mar - E' stato siglato l'accordo di proroga del contratto di solidarieta' per lo stabilimento Bosch di Bari. Lo comunicano i sindacati Fim, Fiom, Uilm e Uglm, specificando che l'intesa sara' valida a partire dal primo giugno 2025 e fino al 31 maggio 2026.

L'accordo si inserisce nell'ambito dell'intesa piu' generale raggiunta con Bosch a luglio 2022 per la riorganizzazione del sito di Bari, che prevedeva, oltre all'utilizzo del contratto di solidarieta', anche uscite incentivate su base volontaria, strumenti di ricollocazione, accesso al part-time e percorsi formativi dedicati ai dipendenti. 'Come organizzazioni sindacali abbiamo ribadito l'esigenza di accelerare il piano di diversificazione industriale e di proseguire congiuntamente con l'azienda il monitoraggio dei carichi di lavoro, al fine di garantire un'equa distribuzione delle attivita' tra i lavoratori', indicano i sindacati, aggiungendo di aver 'manifestato alla Regione Puglia la necessita' di sostenere i piani formativi dei lavoratori Bosch e, piu' in generale, di intervenire a favore del settore automotive, che continua a rappresentare un comparto strategico per l'economia nazionale e, in particolare, per quella pugliese'.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 26-03-25 16:12:10 (0514)PA 5 NNNN