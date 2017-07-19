Borsa: focus su banche dopo conti Unicredit, attesa per Mps (+0,6%) e Mediobanca (-1%)

In arrivo i numeri del Monte e di Piazzetta Cuccia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - Banche sotto la lente a Piazza Affari, nel giorno in cui Unicredit (+6,3%) ha diffuso conti 2025 da record e indicato prospettive di ulteriore crescita. I riflettori, in particolare, sono accesi su Mediobanca e sulla controllante Mps, visto che si riuniscono i cda dei due istituti per l'approvazione dei conti del 2025.

Le azioni di Piazzetta Cuccia cedono l'1% portandosi a 18,7 euro, dopo essere salite da fine gennaio, vantando un guadagno complessivo di oltre l'11%. Le azioni di Mps, invece, registrano un progress dello 0,6%, portandosi a 8,96 euro, nell'attesa dei numeri del 2025 che saranno diffusi domani mattina.

Gli analisti di Equita hanno reiterato la raccomandazione di 'Hold' sulle azioni senesi, pur calcolando un target di prezzo piu' elevato dei corsi di Borsa e pari a 10,5 euro.

Gli esperti ricordano che i conti del quarto trimestre del 2025 sono i primi a registrare il consolidamento integrale di Mediobanca. 'Stimiamo ricavi totali per 1,9 miliardi (-3%), un utile pre-tasse attorno a un miliardo (+1%) e un utile netto adjusted di 809 milioni reported di 1,4 miliardi', hanno indicato. Quanto a Mediobanca, Equita raccomanda un giudizio di 'Hold', con target di prezzo a 19,8 euro. 'Per il quarto trimestre stimiamo ricavi totali a 915 milioni (consensus a 913 milioni), un utile operativo di 498 milioni (consensus a 491 mln)', hanno concluso.

Per quanto riguarda gli altri titoli bancari, Intesa Sanpaolo sale dello 0,17%, Banco Bpm cede lo 0,23%, Bper sale dello 0,67% e Pop Sondrio dello 0,6%.

