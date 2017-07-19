Borsa elettrica: commento settimanale al 17 agosto
Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 113,27 euro/MWh.
Nella settimana n.33 del 2025 (da lunedi' 11 a domenica 17 agosto) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 113,27 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,2 milioni di MWh, con la liquidita' all'81,4%.
I prezzi medi si sono attestati tra 112,50 euro/MWh del Nord e 115,03 euro/MWh della Sicilia. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.
