Borsa elettrica: commento settimanale al 15 febbraio

Prezzo medio (aritmetico) d'acquisto a 116,21 euro/MWh.

Nella settimana n.7 del 2026 (da lunedi' 9 a domenica 15 febbraio) il GME ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (PUN Index GME) pari a 116,21 euro/MWh, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 4,9 milioni di MWh, con la liquidita' all'83,1%.

I prezzi medi si sono attestati tra 109,53 euro/MWh della Sicilia e 117,17 euro/MWh di Nord e Centro Nord. Ulteriori dettagli sugli esiti del mercato elettrico sono pubblicati nella sezione 'Esiti - Elettricita'' del sito internet del GME www.gme.mercatoelettrico.org.

