Bollette: spesa elettricita' famiglie lombarde +108% in 2022, +57% gas (Facile.it)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 feb - Secondo l'analisi di Facile.it, guardando i consumi energetici del 2022 le famiglie residenti in Lombardia hanno speso, in media, per la bolletta elettrica 1.375 euro, il 108% in piu' rispetto al 2021, e 1.639 euro per il gas (+57%).

Quest'ultimo dato fa guadagnare alla regione il terzo posto nella classifica delle aree d'Italia dove, lo scorso anno, si e' speso di piu' per la bolletta del gas, preceduta dal Trentino-Alto Adige e dall'Emilia-Romagna. A livello provinciale emerge che, per l'energia elettrica, si e' speso in media di piu' a Mantova (1.633 euro), Cremona (1.543 euro) e Brescia (1.520 euro); chiudono la classifica Sondrio (1.280 euro) e Milano (1.266 euro). Per la bolletta del gas, invece, le province dove si e' pagato di piu' sono Como (1.931 euro), Lecco (1.908 euro) e Varese (1.900 euro). Ultime nella graduatoria regionale Bergamo (1.549 euro) e Milano (1.444 euro).

