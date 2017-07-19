BlackRock: valutazioni AI su livelli bolle dot-com e 1929 - Rpt

vede investimenti AI a 5-8 trilioni $ globali al 2030 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 dic - Gli investimenti delle aziende nell'intelligenza artificiale si aggireranno tra i 5 e gli 8 trilioni di dollari a livello globale fino al 2030, la maggior parte dei quali negli Stati Uniti. E' quanto emerge dal global outlook 2026 di BlackRock.

Secondo le previsioni, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale potrebbe essere piu' rapido e piu' ampio rispetto a tutte le rivoluzioni tecnologiche del passato. Quanto alla possibilita' che si stia formando una bolla dell'intelligenza artificiale, Blackrock sottolinea come il rapporto prezzo/utili di Shiller mostri che le valutazioni dei titoli statunitensi sono le piu' costose dai tempi delle bolle delle dot-com e del 1929. Le bolle di mercato, sottolinea BlackRock, si sono verificate in tutte le principali trasformazioni storiche e potrebbero ripetersi.

bla-

(RADIOCOR) 04-12-25 13:32:35 (0383) 5 NNNN