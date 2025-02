Bicocca: studio, studenti che usano social prima di 14 anni hanno risultati inferiori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 feb - Gli studenti che iniziano a utilizzare smartphone e social prima dei 12 anni registrano un decremento nelle performance scolastiche rispetto a chi inizia a 14 anni. E' uno dei risultati emersi da una ricerca scientifica pionieristica "Eyes up" (EarlY Exposure to Screens and Unequal Performance) presentata oggi presso l'Universita' Milano-Bicocca, che presenta per la prima volta evidenze statistiche sugli effetti dell'accesso precoce ai dispositivi digitali sul rendimento scolastico. E' stata condotta su 6.609 studenti di classi seconde e terze di scuole secondarie di secondo grado in Lombardia, dall'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca in collaborazione con l'Universita' degli Studi di Brescia, l'Associazione Sloworking, il Centro Studi Socialis, con il finanziamento della Fondazione Cariplo. La ricerca Eyes up ha analizzato il legame tra l'eta' di primo utilizzo di smartphone e social network e il rendimento scolastico, unendo le risposte degli studenti a un questionario con i loro risultati nei test Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo). Gli studenti che aprono un profilo social in prima media ottengono infatti punteggi mediamente piu' bassi nelle prove standardizzate di italiano e matematica rispetto a chi aspetta i 14 anni, il limite fissato dalla normativa europea. 'La conferma solida dal punto di vista statistico' - spiega Marco Gui, Professore Associato del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale presso l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi e coordinatore della ricerca - 'ci spinge a lavorare per capire come favorire un uso piu' consapevole di tecnologie digitali, attraverso nuove norme sociali, strumenti educativi efficaci e policy mirate'.

