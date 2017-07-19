Berco: Uilm-Uil, occorre sforzo ulteriore per superare le difficolta'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 set - 'Non ci lascia per nulla tranquilli l'aver appreso che la situazione aziendale di Berco continua a essere difficile. Nonostante i primi segnali positivi e la possibile crescita nei mercati internazionali, a partire da quello canadese, occorre ancora altro tempo per ritornare a una condizione di sostenibilita' economica e produttiva. I conti ancora non migliorano nonostante il miglioramento del costo del lavoro a seguito della fuoruscita di 281 lavoratori di Copparo'. Lo dichiarano Guglielmo Gambardella, Massimo Zanirato e Alberto Finessi, rispettivamente segretario nazionale Uilm, Coordinatore Uil Ferrara e responsabile Uilm Ferrara a margine dell'incontro di oggi da remoto con i rappresentanti del Mimit, delle regioni Emilia-Romagna e Veneto e il management di Berco.

'Continuiamo ancora a credere che il punto di svolta per Berco possa avvenire solo con la realizzazione di una collaborazione industriale con soggetti industriali, nel campo della Difesa, di cui sono in corso interlocuzioni molto intense, favorite dal ministero delle Imprese e del Made in Italy', sottolineano, spiegando di ritenere che servono almeno altri 20 milioni di euro di investimenti. 'Abbiamo chiesto di poter affrontare nel dettaglio l'andamento aziendale, investimenti e organizzazione del lavoro in un incontro in sede locale, anche a valle dei gia' pianificati incontri, a partire da quello previsto il prossimo 13 ottobre, con le industrie della Difesa', concludono.

