BeNewtral: chiude aumento capitale da 7 mln, focus potenziamento R&D -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - 'Questa operazione rappresenta un nuovo passo per BeNewtral nel percorso che sta tracciando per portare un beneficio a tutti' commentano Nicolo' Verardi e Riccardo Frezzato, co-founder di BeNewtral. 'Lavoriamo per offrire un nuovo paradigma produttivo, un modello che mette al centro convenienza economica per i clienti e positivo impatto ambientale e sociale'.

BeNewtral, aggiunge Alessandro Scortecci, direttore Investimenti Diretti di CDP Venture Capital, 'si e' affermata tra le eccellenze internazionali impegnate nella definizione di una nuova visione sostenibile per un materiale strategico e imprescindibile come il cemento.

Lead investor del round e' CDP Venture Capital, attraverso il comparto Infratech del proprio fondo Corporate Partners I, affiancato da NovaCapital, Eureka! Venture SGR e Tech4Planet, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la Sostenibilita' Ambientale promosso da CDP Venture Capital, insieme a un gruppo selezionato di investitori privati, tra cui Edoardo Vernazza, imprenditore titolare di San Colombano Costruzioni e Presidente di ANCE Giovani, e altri nuovi 'angel investors' provenienti dal mondo industriale, della consulenza e manageriale.

Hanno agito come advisor Andrea Messuti e Carlo Filippo Bertero di LCA Studio Legale per CDP Venture Capital, Mario Cigno e Alberto Fornari di Baker McKenzie con Andrea Chieffalo di Gybe Consulting per la Societa', Roberto Nigro e Sara Aratari di TargetLaw per gli investitori NovaCapital, Eureka! Venture SGR.

bla-com

(RADIOCOR) 14-02-26 12:22:56 (0226) 5 NNNN