Bce: per interviste e analisi si punta sull'Ai, migliora qualita' dati per Consiglio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 feb - La Bce sta facendo ampio uso dell'intelligenza artificiale per automatizzare e velocizzare alcuni dei meccanismi delle indagini che la banca centrale conduce ogni trimestre con le aziende e per estrarre informazioni utili al Consiglio direttivo dall'enorme messe di dati sui prezzi di prodotti e servizi. E' quanto si spiega in un articolo pubblicato sul sito della Bce in cui si illustra come l'AI ad esempio fornisca un aiuto nel calendarizzare le interviste e ne faciliti la trascrizione e sintesi non sostituendo tuttavia mai l'elemento umano. La Bce stima che i riepiloghi fatti con l'AI "abbiano fatto risparmiare circa 25 ore-persona in ciascuno dei primi due cicli di indagine, e almeno 31 ore-persona nell'ultima iterazione, a gennaio 2026. Questa modernizzazione del nostro processo riduce anche il rischio che informazioni rilevanti vengano perse o interpretate erroneamente". "Stiamo attualmente verificando - prosegue il blog - se gli Llm (Large Language Models) "siano in grado di riassumere efficacemente i messaggi chiave di tutte le sintesi delle interviste individuali. In futuro, questo dovrebbe supportare il team nella stesura della sintesi complessiva, pubblicata nel Bollettino Economico". L'AI inoltre aiuta con l'analisi dei trend di inflazione. "Ad esempio, in vista dell'ultima riunione del Consiglio direttivo - affermano gli autori dell'articolo - abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale per analizzare rapidamente tre anni di sintesi di interviste con produttori alimentari e rivenditori. L'analisi ha permesso di individuare i fattori alla base dell'inflazione dei prezzi alimentari dal punto di vista delle imprese. In particolare, gli intervistati hanno segnalato una maggiore frequenza delle oscillazioni dei prezzi di frutta e verdura a causa degli eventi meteorologici estremi. Hanno inoltre osservato un aumento dei prezzi della carne, legato a un calo strutturale dell'offerta in risposta alla regolamentazione climatica.

Queste dinamiche si inseriscono in un quadro piu' ampio di rincari dei prezzi alimentari, alimentati anche dagli aumenti dei salari minimi nel settore alimentare e della distribuzione". L'esperienza - conclude l'analisi - mostra che i guadagni di produttivita' legati all'AI non sono automatici ne' immediati, ma richiedono investimenti iniziali. I benefici dipendono da test accurati, dall'integrazione nei processi di lavoro e da un forte controllo umano. "Su queste basi, l'istituzione continuera' a perfezionare i propri strumenti di AI, che offrono un potenziale rilevante per rafforzare la capacita' di analisi e risposta agli sviluppi economici".

