Bce: Lane, progressi AI spingono investimenti, diffusione piu' rapida di Pc e internet

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - I progressi nel campo dell'intelligenza artificiale "stanno incoraggiando un aumento degli investimenti nelle tecnologie digitali. Dal 2014, gli investimenti digitali nell'Eurozona hanno assunto un'importanza molto maggiore", con "un incremento complessivo piu' di tre volte superiore al tasso di crescita aggregato del Pil e 1,5 volte superiore a quella degli investimenti totali delle imprese nello stesso periodo". Lo ha detto Philip Lane, membro del Board della Bce, intervenendo a una conferenza a Francoforte, in Germania, sottolineando che "si prevede che gli investimenti nel digitale aumenteranno in modo significativo, anche grazie ai finanziamenti del programma Next Generation Eu" e a programmi come il Piano d'azione AI Continent e la Strategia Apply AI, che hanno l'obiettivo di fornire finanziamenti consistenti per gli investimenti nel settore digitale e di mobilitare ulteriori fondi nazionali da parte degli Stati membri dell'Ue. Del resto, ha spiegato Lane, "la diffusione dell'uso dell'AI sta procedendo molto rapidamente nell'Eurozona. Dati recenti mostrano che la percentuale di lavoratori che utilizzano l'AI e' aumentata dal 26% nel 2024 al 40% nel 2025, un ritmo molto piu' rapido rispetto all'adozione di internet o dei Pc, che hanno impiegato circa un decennio per raggiungere livelli simili". Detto questo, "il grado di adozione dell'AI da parte delle imprese e' fondamentale per valutare gli effetti previsti sulla produttivita', oltre alla quota del Pil interessata da attivita' basate sull'AI e alle riduzioni dei costi associate all'AI", ha spiegato Lane, sottolineando che comunque e' presto per capire l'effettivo impatto dell'AI sull'occupazione e la produttivita'.

Ars.

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