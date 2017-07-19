Bce: Lagarde, Europa e' gigante addormentato con immenso potenziale

I cambiamenti necessari per sbloccarlo non sono enormi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 feb - L'Europa e' un gigante addormentato. Il suo potenziale e' immenso, ma i cambiamenti necessari per sbloccarlo non lo sono.

E questo comincia dal Mercato Unico". E' quanto ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nel discorso pronunciato a Washington dove ha ricevuto il premio Paul Volcker, l'ex governatore della Fed tra il 1979 e il 1987.

"Sulla carta - ha detto Lagarde - e' il piu' grande mercato dei consumatori nel mondo avanzato, con 450 milioni di persone. Nella pratica, resta profondamente frammentato.

I servizi rappresentano ormai tre quarti dell'economia europea. Eppure il commercio intra-Ue di servizi ammonta solo a circa un sesto del Pil, all'incirca lo stesso livello dei nostri scambi di servizi con il resto del mondo.

Le barriere sono piu' elevate proprio dove causano i danni maggiori: nei servizi digitali, che guideranno l'innovazione, e nei mercati dei capitali, che devono finanziarli". Se le barriere interne fossero basse in tutti gli Stati membri quanto lo sono nei Paesi Bassi - ha aggiunto Lagarde - "il commercio all'interno dell'Unione potrebbe aumentare di quasi il 15% nei servizi e del 4% nei beni, con effetti sul Pil circa quattro volte superiori alle perdite stimate derivanti dai dazi statunitensi".



