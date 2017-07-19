Bce: Kocher, importante mantenere aperte tutte le opzioni in contesto incerto

Governatore austriaco ha parlato a Bloomberg Television (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 gen - La Banca centrale europea deve mantenere aperte tutte le opzioni, considerato il contesto globale instabile. E' quanto ha detto in un'intervista a Bloomberg Television il governatore della banca centrale austriaca Martin Kocher. "E' importante avere piena optionalita'" in entrambe le direzioni ha detto Kocher aggiugendo che "la politica monetaria deve essere in grado di reagire a qualsiasi tipo di rischio che si manifesti in modo rapido e deciso". Le ultime previsioni della Bce indicano solo una lieve discesa al di sotto del target del 2% prima di un successivo ritorno e i mercati non si attendono modifiche dei tassi nel prossimo futuro. I rischi tuttavia permangono, con le richieste del presidente Donald Trump sulla Groenlandia e le rinnovate minacce di dazi. "Vogliamo essere in grado di reagire rapidamente a qualsiasi evento - ha detto Kocher -. Lo abbiamo visto la scorsa settimana con ulteriori minacce di dazi. Dobbiamo quindi essere cauti. Potrebbero esserci ripercussioni. Potrebbero esserci effetti sull'andamento dell'economia europea".

