Bce: Knot, tassi sono in parte alta fascia livello neutrale, da dazi shock su domanda

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - I tassi di interesse sono tornati nella fascia neutrale, o quanto meno nella parte alta della fascia considerata neutrale. E' quanto ha detto il governatore della banca d'Olanda Klaas Knot durante un evento ad Amsterdam ha dichiarato che i tassi di interesse sono ormai vicini a livelli in cui non limitano piu' l'attivita' economica. "I costi di finanziamento sono quasi tornati a un livello neutro, o almeno nella parte alta della fascia considerata neutra - ha detto Knot -. Il credito si sta riprendendo, quindi la trasmissione della politica monetaria ha effettivamente funzionato e continua a funzionare come previsto". Riguardo all'impatto dei dazi statunitensi, il governatore ha spiegato che "nel breve termine, lo shock piu' importante e dominante e' uno shock negativo sulla domanda, a causa dell'effetto sulla fiducia.

ma con il passare del tempo, resta il fatto che una guerra commerciale e' uno shock negativo sull'offerta. E' uno shock stagflazionistico". "Ovviamente - ha aggiunto - tutto dipende in modo cruciale da quanto sara' forte la ritorsione. Ad esempio, quanto sara' dura la Commissione Europea nei confronti del dumping da altre aree del mondo, se e come cio' avverra'". Secondo Knot "e' probabile che col passare del tempo l'impatto diventi piu' inflazionistico piuttosto che deflazionistico". Se si considera anche un aumento della spesa fiscale in Europa - ha concluso - esiste il rischio 'di una combinazione tra uno shock negativo sull'offerta e uno shock positivo sulla domanda, questa volta dovuto alla politica fiscale. E cio' significa che dobbiamo essere davvero vigili".

