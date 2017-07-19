Bce: Kazimir, un rialzo tassi interesse a giugno e' quasi inevitabile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 mag - Un aumento dei tassi di interesse a giugno e' quasi inevitabile, poiche' i maggiori costi energetici sono destinati a propagarsi all'economia nel suo complesso sulla scia della guerra in Iran. E' quanto afferma il governatore della banca centrale slovacca Peter Kazimir in un commento pubblicato sul sito dell'istituto. "Le aspettative di inflazione a breve termine sono aumentate bruscamente, ma i movimenti delle aspettative a piu' lungo termine sono stati contenuti - sottolinea Kazimir -. Il ricordo degli anni di alta inflazione e' ancora vivo, cosi' come il nostro successo nel riportare l'inflazione verso l'obiettivo. Affrontiamo le sfide attuali da una posizione di stabilita'. Non siamo vincolati a un percorso prestabilito, ma restiamo fermi nel nostro approccio. Su questa base, un inasprimento della politica monetaria a giugno e' quasi inevitabile. Fa parte del nostro scenario di base da marzo e gli eventi, purtroppo, non ci hanno sorpreso in positivo". "Le nostre previsioni di giugno - conclude Kazimir - dovrebbero dirci di piu' su quanto ci siamo allontanati dallo scenario di base di marzo, sui tipi e sull'entita' dei rischi che affrontiamo in uno scenario piu' avverso. E, naturalmente, su cosa questo significhi per la nostra politica monetaria".

Cop

(RADIOCOR) 04-05-26 11:33:41 (0221) 5 NNNN