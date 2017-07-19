Dati
            Notizie Radiocor

            Bce: in 2024 Lagarde ha guadagnato 726mila euro, 4 volte stipendio Powell (Ft)

            Retribuzione presidente Fed a 203mila $(172.720 euro) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 gen - Nel 2024 la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha guadagnato circa 726.000 euro, vale a dire quasi quattro volte di piu' del presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell, secondo i calcoli del Financial Times. Lo stipendio del capo della banca centrale americana e' fissato infatti dalla legge federale degli Stati Uniti ed e' attualmente limitato a 203.000 dollari (172.720 euro).

            Sempre in base all'analisi del Ft, la paga di Lagarde e' pari a circa il 56% in piu' rispetto allo stipendio 'base' di 466.000 euro reso pubblico dalla Bce nella sua relazione annuale. Oltre allo stipendio base, infatti la capa dell'Eurotower riceve anche circa 135.000 euro in benefici accessori per l'alloggio e altre spese, che non sono inclusi nella relazione annuale della Bce. In piu', Lagarde guadagna anche circa 125.000 euro per la sua carica di membro del consiglio di amministrazione della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri), nota come la 'banca delle banche centrali', un altro elemento che non compare nei documenti della Banca centrale europea. La stessa BRI divulga solo la retribuzione complessiva di tutti i membri del suo consiglio di amministrazione. Al contrario, Powell non riceve uno stipendio per il suo ruolo nel consiglio di amministrazione della Bri a causa di una legge statunitense che vieta ai funzionari di ricevere uno stipendio da entita' non statunitensi, secondo quanto ha dichiarato la Fed al Ft.

            red-Cog.

            (RADIOCOR) 02-01-26 16:26:39 (0340)EURO 5 NNNN

              


