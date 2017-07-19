Bce: giovedi' tassi fermi, riflettori su debito Francia e dazi - focus

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Tassi fermi e nessuna indicazione sulle prossime mosse di politica monetaria restando fedeli a un approccio di massima dipendenza dai dati macro-economici in un clima di perdurante incertezza. E' quanto si attendono in larghissima maggioranza gli operatori dei mercati finanziari per la riunione di giovedi' a Francoforte del Consiglio direttivo Bce che dovrebbe lasciare per il secondo meeting consecutivo il costo del denaro invariato al 2%. Con un'inflazione a target e in attesa di conoscere quale sara' l'impatto dei dazi sull'economia, il consiglio direttivo appare infatti determinato a mantenere aperte tutte le proprie opzioni. E questo a maggior ragione in vista del probabilissimo primo taglio dei tassi di interesse da parte della Fed dallo scorso dicembre che con ogni probabilita' povrebbe indebolire ulteriormente il dollaro e avvicinarlo a quella soglia di comcambio dell'1,20 che rischia di pesare ulteriormente sull'export europeo verso gli Stati Uniti in una fase gia' critica per le tensioni commerciali. Del resto, come rivelato dalle minute dell'ultima riunione di luglio, i membri del comitato direttivo aveva convenuto che "la comunicazione dovrebbe mantenere un tono attento e neutrale ed essere deliberatamente non informativa sulle future decisioni in materia di tassi di interesse". Uno dei punti di interesse della riunione sara' la pubblicazione delle nuove stime macroeconomiche che dovrebbero riflettere piu' scenari ma che dovrebbero confermare l'attesa di un'inflazione che scendera' sotto target nel 2026 per poi tornarvi nel 2027 mentre le proiezioni sull'economia dovrebbero confermare un cammino a passo ridotto. A giugno le attese erano state per un ritmo di espansione pari allo 0,9% nel 2025, all'1,1% nel 2026 e all'1,3% nel 2027. In conferenza stampa la presidente Lagarde sara' interrogata sulle tensioni sul debito francese, e possibili interventi di calmieramento da parte della Bce, e sui pericoli che potrebbero sorgere nel caso negli Usa il presidente Trump prendesse di fatto il controllo della Fed, uno scenario su cui la presidente ha del resto gia' suonato l'allarme e che potrebbe condizionare la prossima evoluzione dell'economia globale.

