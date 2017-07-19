Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Bce: fonti Eurogruppo, accordo per nomina croato Vujcic vicepresidente -2-
Succedera' a de Guindos, la conferma dal presidente Pierrakakis (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 gen - Il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis ha poi confermato la scelta del governatore croato in sostituzione di Luis de Guindos il cui mandato scade a maggio. La decisione sara' presa dal Consiglio europeo.
