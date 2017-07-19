Dati
            Notizie Radiocor

            Bce: fonti Eurogruppo, accordo per nomina croato Vujcic vicepresidente -2-

            Succedera' a de Guindos, la conferma dal presidente Pierrakakis (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 19 gen - Il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis ha poi confermato la scelta del governatore croato in sostituzione di Luis de Guindos il cui mandato scade a maggio. La decisione sara' presa dal Consiglio europeo.

            Aps

            (RADIOCOR) 19-01-26 19:35:14 (0606) 5 NNNN

              


