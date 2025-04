Bce: de Guindos, tensioni commercio aumentano incertezza prospettive inflazione

Istituto manterra' approccio basato su dati, volta per volta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - I dati macro indicano che i prezzi sono scesi ulteriormente verso l'obiettivo del 2% sostenuti dalle misure di politica monetaria della Bce e nel prossimo futuro l'inflazione dovrebbe mantenersi intorno al nostro obiettivo. "Tuttavia, le interruzioni del commercio globale stanno aumentando l'incertezza sulle prospettive di inflazione". Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos presentando il rapporto annuale della Bce per il 2024 al comitato per gli Affari economici a Bruxelles. "Il calo dei prezzi dell'energia, un'ulteriore moderazione salariale e un euro piu' forte potrebbero attenuare l'inflazione, con un possibile effetto amplificato da una domanda piu' debole per le esportazioni dell'area euro e dal reindirizzamento delle esportazioni di altri Paesi verso l'area euro - ha aggiunto de Guindos -. Al contrario, una frammentazione delle catene di approvvigionamento globali potrebbe far aumentare i prezzi delle importazioni e, di conseguenza, l'inflazione". De Guindos ha ricordato le misure adottate dalla Bce dallo scorso giugno per ridurre il costo del denaro "in considerazione del fatto che il processo di disinflazione e' ben avviato". "Siamo determinati a garantire che l'inflazione si stabilizzi in modo duraturo intorno al nostro obiettivo del 2% nel medio termine. In particolare, date le attuali incertezze, continueremo ad adottare un approccio basato sui dati e a decidere riunione per riunione l'orientamento piu' appropriato della politica monetaria, senza preimpegnarci su un percorso definito dei tassi".

