Bce: de Guindos, non sappiamo se ciclo allentamento sia finito, dipendiamo da dati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 set - "Non sappiamo se il ciclo di allentamento sia terminato". Lo ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos intervenendo a un webcast organizzato da Mni. "Saremo data-dependent - ha ribadito de Guindos -. Al momento ci troviamo in una buona posizione e penso si possa dire che il livello attuale e' quello corretto. Ma se le circostanze cambieranno, allora cambieremo anche noi. Questo e' qualcosa che analizzeremo riunione dopo riunione. C'e' un alto livello di incertezza con molti rischi geopolitici potenziali in circolazione. Ad esempio abbiamo chiuso tutte le trattative commerciali: alcune sono ancora aperte, in particolare quelle con la Cina.

Dobbiamo tenere a mente che oggi la struttura delle esportazioni cinesi e' molto simile a quella europea. Ed e' qualcosa che dobbiamo monitorare con molta attenzione, perche' avra' un impatto. Si presta molta attenzione, anche da parte dei media, al tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro. Ma credo che dovremmo prestare ancora piu' attenzione a quello che chiamiamo tasso di cambio nominale. E con la Cina, a volte, credo che trascuriamo un po' cio' che accade. Anche questo e' un elemento di incertezza che dovremo affrontare". "Per questo motivo - ha concluso - dobbiamo vedere cosa accadra' nel prossimo futuro. Ci sono molti elementi di incertezza, molti fattori che possono cambiare nel tempo. Ed e' per questo che penso che la nostra comunicazione su un approccio data-dependent alla politica monetaria, con una strategia riunione per riunione, sia quella corretta".

