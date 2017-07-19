Bce: de Guindos, inflazione in situazione favorevole, economia resiliente

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 gen - L'inflazione rimane "in una situazione favorevole" e l'economia si e' dimostrata "resiliente" nonostante un contesto sfidante. E' quanto ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos nel suo intervento a Madrid al 16esimo Spain Investor Day.

"L'inflazione resta in una situazione favorevole - ha detto de Guindos - dopo essersi mantenuta entro un intervallo ristretto dalla primavera, a dicembre si e' attestata al 2,0%. I prezzi dell'energia sono risultati inferiori rispetto a un anno prima, mentre anche l'inflazione di fondo, che esclude energia e alimentari, e' diminuita leggermente. La forte crescita salariale continua a spingere verso l'alto l'inflazione sottostante. Tuttavia, indicatori piu' orientati al futuro segnalano un rallentamento della crescita dei salari nei prossimi trimestri, prima di stabilizzarsi verso la fine del 2026". Al tempo stesso, "nonostante il contesto sfidante, l'attivita' economica ha mostrato resilienza" con una crescita dello 0,3% nel terzo trimestre del 2025 riflettendo principalmente consumi e investimenti piu' forti. "La crescita e' stata in larga parte trainata dal settore dei servizi, mentre l'attivita' nell'industria e nelle costruzioni e' rimasta stagnante.

L'economia continua inoltre a beneficiare di un mercato del lavoro solido, con un tasso di disoccupazione vicino al minimo storico". A dicembre lo staff Bce ha rivisto al rialzo a +1% il tasso di crescita atteso per il 2026 e all'1,4% quello per il 2027. "Alla luce del contesto difficile per il commercio globale, la domanda interna e' considerata il principale motore della crescita nei prossimi trimestri. Gli investimenti delle imprese e la consistente spesa pubblica in infrastrutture e difesa dovrebbero sostenere sempre piu' l'economia. Anche i consumi sono attesi in aumento, ma il tasso di risparmio delle famiglie sta scendendo solo gradualmente da livelli ancora elevati".

