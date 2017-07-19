Bce: de Guindos, attuale livello tassi appropriato, ma tutte opzioni aperte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 set - "Riteniamo che l'attuale livello dei tassi di interesse sia appropriato alle circostanze, in base all'andamento dell'inflazione, alle nostre proiezioni e alla trasmissione della nostra politica monetaria". E' quanto ha detto il vicepresidente della Bce Luis de Guindos in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt in cui ha sottolineato come tuttavia "viviamo in un mondo molto complesso e incerto, con numerosi rischi, dalle tensioni geopolitiche alle questioni commerciali, come quelle tra Cina e Stati Uniti". "Cio' puo' alterare i flussi commerciali, ad esempio attraverso l'aumento delle esportazioni cinesi verso l'Europa. Un altro punto riguarda i consumi: nonostante l'aumento del reddito reale, i consumi delle famiglie rimangono contenuti". Alla domanda sulla scommessa dei mercati sul fatto che non vi saranno ulteriori riduzioni del costo del denaro, de Guindos ha risposto che "i mercati non hanno sempre torto, ma non hanno nemmeno sempre ragione. Nessuno puo' prevedere il futuro con certezza. I mercati tendono a reagire con volatilita'; una banca centrale, tuttavia, non puo' essere volatile. Ecco perche' dobbiamo agire con cautela. Ed e' esattamente cio' che stiamo facendo". Il vicepresidente ha confermato che la decisioni dello scorso giovedi' e' stata presa all'unanimita' e che tutti i membri del consiglio direttivo sono "d'accordo sul fatto che dobbiamo tenere aperte tutte le opzioni". "Se la situazione dovesse cambiare, adegueremo di conseguenza la nostra posizione. E per essere completamente onesti: se trovate qualcuno in grado di prevedere i prossimi sei mesi con certezza, allora andrebbe assunto immediatamente".

