Bce: Cipollone, bene iniziative private su pagamenti, euro digitale fara' rete

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Francoforte, 06 feb - "Accogliamo con favore il recente annuncio sulla collaborazione tra circuiti regionali e nazionali per facilitare i pagamenti transfrontalieri e l'intenzione di procedere verso una maggiore integrazione del mercato europeo. Cio' dimostra che gli attori europei stanno intensificando il loro impegno". E' quanto ha detto Piero Cipollone, uomo di punta del consiglio esecutivo Bce, intervenendo, a Nicosia, all'evento "The digital euro in Cyprus". Allo stesso tempo - ha notato Cipollone - "oggi la maggior parte delle soluzioni di pagamento europee ha una presenza limitata nei negozi fisici e anche la loro copertura negli acquisti online e' ridotta. Pertanto, la creazione di una rete comune di accettazione richiedera' tempo e risorse finanziarie, anche perche' la maggior parte degli standard industriali e' attualmente nelle mani di aziende straniere.

Non e' quindi chiaro se queste soluzioni, da sole, possano raggiungere una scala sufficiente per affrontare le sfide dei pagamenti in Europa nel lungo periodo". E' per questo motivo - ha aggiunto - che la Bce e' sempre stata impegnata a collaborare con il settore privato, per garantire che possa sfruttare al meglio le opportunita' create dall'euro digitale. "L'euro digitale, grazie al suo status di moneta a corso legale, creerebbe uno standard europeo - un insieme comune di infrastrutture su cui le soluzioni di pagamento private possono operare e innovare.

Spesso paragono questo a una rete ferroviaria pubblica.

L'infrastruttura e' pubblica, ma le imprese private possono utilizzare questi binari per raggiungere qualsiasi destinazione in Europa e competere su servizi, qualita' e innovazione".

