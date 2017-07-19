Bce: Centeno, non tollerabile troppo a lungo inflazione sotto il 2%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 set - La Bce puo' tollerare un'inflazione inferiore al 2% per un certo periodo, ma dovra' intervenire se le pressioni sui prezzi continueranno a restare al di sotto dell'obiettivo in modo duraturo e le aspettative inizieranno a scendere. E' quanto ha detto il governatore uscente della banca centrale portoghese, da Mario Centeno, parlando con Bloomberg news a Copenhagen. A dicembre le nuove proiezioni macro dello staff Bce includeranno anche una prima stima per il 2028 e secondo quanto indicato da Centeno questa proiezione sara' quasi certamente inferiore al 2%. In questo scenario, sebbene i rischi siano ora giudicati come maggiormente bilanciati, e' piu' probabile che una prossima mossa Bce sia un taglio dei tassi anziche' un rialzo. "Possiamo tollerare un'inflazione sotto l'obiettivo per alcuni trimestri, ma a un certo punto dovremo intervenire, anche per evitare un disancoraggio delle aspettative se resta troppo a lungo al di sotto del target - ha dichiarato Centeno -. Un'inflazione stabilmente inferiore al target non e' il nostro obiettivo e non sarebbe in linea con il nostro mandato". Centeno sara' sostituito alla guida della banca centrale portoghese da Alvaro Santos Pereira, ex capo economista dell'Ocse che in una audizione di conferma che si e' tenuta mercoledi' ha dichiarato che si descriverebbe come "decisamente non una colomba".

