Bce: all'Eurogruppo discussione Giorgetti-Lagarde su taglio tassi ed euro

Lo ha indicato lo stesso ministro, che auspica riduzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Copenhagen, 20 set - Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti 'sarebbe benvenuto' un taglio dei tassi di interesse da parte della Bce. Lo ha indicato ai giornalisti aggiungendo: 'Ovviamente non tocca a me (decidere), non e' una mia responsabilita''.

Il ministro ha detto di aver avuto ieri una discussione con la presidente Bce Lagarde durante la riunione dell'Eurogruppo: 'Lagarde ha spiegato le sue ragioni che sono le ragioni della politica monetaria, io ho spiegato le mie, che sono le ragioni della politica di bilancio, sono due missioni, due interessi diversi'. Il ministro ha sollevato il problema del rafforzamento dell'euro sul dollaro che costituisce a suo parere un dazio per gli esportatori.

