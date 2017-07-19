Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Bce: all'Eurogruppo discussione Giorgetti-Lagarde su taglio tassi ed euro

            Lo ha indicato lo stesso ministro, che auspica riduzione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Copenhagen, 20 set - Per il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti 'sarebbe benvenuto' un taglio dei tassi di interesse da parte della Bce. Lo ha indicato ai giornalisti aggiungendo: 'Ovviamente non tocca a me (decidere), non e' una mia responsabilita''.

            Il ministro ha detto di aver avuto ieri una discussione con la presidente Bce Lagarde durante la riunione dell'Eurogruppo: 'Lagarde ha spiegato le sue ragioni che sono le ragioni della politica monetaria, io ho spiegato le mie, che sono le ragioni della politica di bilancio, sono due missioni, due interessi diversi'. Il ministro ha sollevato il problema del rafforzamento dell'euro sul dollaro che costituisce a suo parere un dazio per gli esportatori.

            Aps

            (RADIOCOR) 20-09-25 11:57:15 (0224) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.