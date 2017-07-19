Bce: +53% tra 2019 e 2024 prezzi elettricita' per industrie ad alta intensita'

Nello stesso periodo loro consumo calato del 14,5% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 feb - Tra il 2019 e il 2024 i prezzi dell'elettricita' sono aumentati di circa il 53% per le industrie ad alta intensita' energetica e di circa il 33% per le famiglie. E' quanto rilevano gli economisti della Bce in una anticipazione del bollettino economico. "In entrambi i casi, gli aumenti sono stati dovuti soprattutto al rincaro dei combustibili alla base della produzione elettrica. In risposta alla crisi energetica, sono state introdotte misure compensative, come i tetti ai prezzi dell'energia, per attenuare l'impatto sui prezzi al dettaglio, a beneficio sia delle famiglie sia delle imprese".

Al tempo stesso - si rileva nel rapporto - l'aumento dei prezzi dell'elettricita' ha incrementato in modo significativo la spesa totale sia per le famiglie sia per le industrie ad alta intensita' energetica, nonostante la riduzione dei consumi, particolarmente marcata proprio tra queste ultime. Una scomposizione della spesa totale per l'elettricita' in prezzi e consumi mostra che l'aumento dei prezzi dell'elettricita' e' stato il principale fattore alla base dell'incremento della spesa. Tra il 2019 e il 2023, il consumo di elettricita' delle industrie ad alta intensita' energetica nell'area dell'euro e' diminuito di circa il 14,5%, mentre il consumo di elettricita' delle famiglie si e' ridotto di circa l'1,5%.

