Basilicata: Tpl, circa 3,7 mln di euro per l'acquisto di bus urbani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 ott - La Giunta regionale della Basilicata ha approvato la delibera con la quale sono stati assegnati fondi per circa 3,7 mln di euro, per il triennio 2022-2024, alle aziende del trasporto pubblico locale per l'acquisto di autobus ecologicamente piu' sostenibili, a beneficio delle tratte urbane. Lo ha dichiarato l'assessore alle infrastrutture Donatella Merra che ha espresso soddisfazione per questi ulteriori investimenti indirizzati al rinnovo del parco rotabile circolante su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale. Nel dettaglio, il programma stabilisce la totale sostituzione degli autobus dei servizi comunali/urbani con Classe di emissione Euro 1 ed Euro 2 per i quali sono previsti contributi fino a 200 mila euro per automezzo, nonche' la sostituzione, anche parziale, degli autobus con Classe di emissione Euro 3, assegnando a ciascuna azienda un contributo base di 50.000 euro.

Dca

