Basilicata: nei calanchi in una palestra a cielo aperto

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 31 gen - Mettere a sistema la tutela della salute, la pratica sportiva e la valorizzazione del paesaggio lucano. E' questo il cuore del messaggio lanciato dall'assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, in occasione della presentazione della nuova associazione CalankiSport.

L'iniziativa nasce con l'ambizione di trasformare il suggestivo scenario dei calanchi in una palestra a cielo aperto, promuovendo attivita' legate alla natura e alla mobilita' sostenibile. Un progetto che l'esponente della Giunta regionale ha accolto con estremo favore, sottolineando il legame inscindibile tra stile di vita attivo e prevenzione sanitaria.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 31-01-26 14:23:46 (0331)PA 5 NNNN