Basilicata: Cicala, 40 milioni per le filiere lucane

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - 'Questa nuova fase delle filiere regionali riguarda tutta la Basilicata, perche' investire in innovazione e ricerca significa rafforzare il lavoro, il reddito delle imprese e la qualita' delle produzioni che tengono vivi i nostri territori'. Queste le parole dell'Assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Basilicata, Carmine Cicala, all'incontro con il partenariato economico e sociale per presentare la strategia sulle filiere nella programmazione CSR Basilicata 2023-2027. La Regione Basilicata mette in campo circa 60 milioni di euro complessivi per sostenere il comparto agricolo e agroalimentare lucano verso una nuova fase di sviluppo, fondata su un legame stabile tra produzione, trasformazione, mercato e ricerca. Di queste risorse, 4 milioni serviranno a sostenere progetti di innovazione e sperimentazione, per portare soluzioni concrete dentro le aziende. La quota piu' consistente, 30 milioni di euro, sara' destinata agli investimenti nella produzione agricola, per rafforzare la capacita' produttiva e la competitivita' delle imprese. Altri 25 milioni di euro andranno invece alla trasformazione e alla commercializzazione agroalimentare, cosi' da aumentare il valore aggiunto dei prodotti lucani e renderli piu' riconoscibili sui mercati. Accanto a queste dotazioni, la Regione potra' attivare ulteriori strumenti per sostenere e consolidare i progetti piu' solidi.

